Importanti interventi di messa in sicurezza sono stati approvati per la suggestiva Chiesetta dei SS. Nazario e Celso a Diano Marina, un gioiello di grande valore storico e culturale. I lavori, che comprendono la salvaguardia della parte danneggiata del tetto e opere di consolidamento all’interno della struttura, mirano a garantire la sicurezza strutturale di questo antico luogo di culto, da tempo sconsacrato. Con la delibera di giunta del 15 ottobre, l’Amministrazione ha dato mandato al Settore V di procedere con l’avvio delle pratiche per il risanamento dell’immobile a seguito dell’incendio che lo ha compromesso lo scorso febbraio.

La chiesetta dei SS. Nazario e Celso, situata in via Lucus Bormani, rappresenta una testimonianza significativa delle diverse fasi storiche e archeologiche del territorio dianese. Gli interventi attuali si inseriscono in un’ottica di progettazione condivisa con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, con l’obiettivo primario di recupero e risanamento completo dell’immobile. Questa collaborazione assicura che ogni azione sia condotta nel pieno rispetto del valore storico e artistico del bene.

L’edificio è stato a lungo la sede della Banda Musicale Città di Diano Marina, che oggi non ha ancora una nuova sede fissa. “Stiamo valutando le soluzioni alternative” ha dichiarato il Sindaco in merito alla questione. “Gli uffici stanno esaminando tutte le opzioni, conducendo sopralluoghi con la Banda Musicale al fine di individuare una sede idonea, con tutte le caratteristiche e i requisiti tecnici opportuni. Per quanto riguarda da Chiesetta” ha aggiunto il Sindaco di Diano Marina “si tratta di un vero e proprio libro di storia a cielo aperto, che racconta secoli di vita della nostra comunità. La sua posizione, immersa in un contesto di pregio naturale e paesaggistico, ne amplifica ulteriormente il valore. Questi interventi di messa in sicurezza sono un passo fondamentale per proteggere e valorizzare un patrimonio che appartiene a tutti noi, un simbolo della nostra identità e un richiamo per chiunque desideri scoprire le radici profonde di Diano Marina”.