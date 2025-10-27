È stato definito il programma per la commemorazione dei Defunti, dei Caduti di tutte le guerre e la Giornata dell’Unità Nazionale che si svolgerà nelle giornate del 2 e 4 novembre, con la collaborazione delle associazioni combattentistiche cittadine.

DOMENICA 2 NOVEMBRE 2025

Piazzale Leoni di Liguria (ex Caserma Giorgi)

Ore 9.15 Raduno dei partecipanti

Ore 9.30 Alzabandiera, onori ai Caduti e deposizione corona di alloro – Saluto del Sindaco, Rocchino Muliere, e di un rappresentante dell’Associazione 157° Reggimento Fanteria Liguria

Cimitero della Merella

Ore 11 Omaggio ai Defunti

Cimitero Cittadino Via P. Isola

Ore 15.00 Concelebrazione della S. Messa da parte da parte dei Parroci della Città. Omaggio alle tombe dei Caduti, alla cripta dei Partigiani, alle Vittime del bombardamento dell’8 luglio 1944 e alla tomba del Maresciallo Capo Daniele Paladini. Nel corso della cerimonia presterà servizio il Corpo Musicale “Romualdo Marenco – Città di Novi Ligure APS”

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2025

Piazzale Partigiani (giardini pubblici) Monumento ai Caduti

Ore 10.30 Alzabandiera, onori ai Caduti e deposizione corona di alloro – Saluto del Sindaco, lettura Preghiera del Combattente, intervento rappresentante Associazione Combattentistica

Ore 11.00 Orazione ufficiale della Prof.ssa Silvia Borsano, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 2. Parteciperanno gli alunni delle scuole cittadine.

In occasione delle celebrazioni, le Associazioni d’Arma e i commercianti del centro storico allestiranno vetrine a tema.