Grave incidente stradale, questa mattina, martedì 28 ottobre a Castelnuovo Scrivia: Un camionista di 54 anni alla guida del proprio Tir ha imboccato la rampa dell’autostrada A7 per dirigersi verso Milano quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il contro del mezzo che si é rovesciato e con esso il carico di batterie al litio. Erano le 7,30 del mattino quando sul posto sono intervenuti i Vigilid el Fuocod el distaccamento di Torotna che hanno estratto l’uomo dall’abitacoloe lo hanno consegnato all’elicottero del 118.

Il camionista é stato immediatamente trasportato all’ospedale “Santi Antonio e Biagio” di Alessandria e ricoverato in prognosi riservata. Nel frattempo i pompieri insieme ad altri soccorritori hanno rimosso dalla rampa – che nel frattempo era stata chiusa al traffico – tutte le batterie e pure il camion. Le operazioni si sono concluse poco prima delle 11.