Un incidente stradale si é verificato ieri, martedì 21 ottobre, alla periferia di Tortona nel territorio del Comune di Carbonara Scrivia e ha visto La Gazzella della Compagnia di Tortona e la pattuglia della Stazione Carabinieri di Castelnuovo Scrivia , insieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona intervenire lungo la ex S.S. 35 dei Giovi, all’altezza del km 65+600, per la fuoriuscita autonoma dalla sede stradale con conseguente ribaltamento nel fossato adiacente di un autocarro.

Il conducente, soccorso dai Carabinieri, dai Pompieri e dal personale del 118, è stato trasporto presso l’ospedale di Tortona con ferite di media gravità. Temporaneamente chiuso al traffico per le operazioni recupero del mezzo il tratto di strada, immediatamente riaperto a opera conclusa.