L’appuntamento é fissato per Domenica 16 novembre alle 11 alla Libreria Namasté di Tortona quando da Milano arriverà Roberta Gentile per presentare il suo libro “Sarà la volta giusta?”

Lorenza Gentile (1988) è nata e vive a Milano. Ha scritto Teo (2014), La felicità è una storia semplice (2017), Le piccole libertà (2021), ispirato alla sua esperienza presso la celebre libreria Shakespeare and Company di Parigi, Le cose che ci salvano (2023) e Tutto il bello che ci aspetta (2024), tutti editi da Feltrinelli. I suoi romanzi sono tradotti in nove Paesi.