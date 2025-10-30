“Una Città i 100 colori del teatro” è il titolo della campagna di comunicazione con la quale l’Amministrazione Comunale di Alessandria e ASM Costruire Insieme con la partecipazione di Alexala, informano il pubblico dell’ampia offerta di spettacoli realizzati da compagnie e teatri alessandrini.

L’obiettivo è di far vivere agli appassionati e anche a coloro che si avvicinano per la prima volta all’affascinante mondo del teatro, l’esperienza di una serata passata tra spettacoli di prosa, danza, concerti, pièce originali e nomi importanti del panorama artistico italiano.

Come dichiarato dalSindaco di Alessandria, Giorgio Abonante: “Lo sviluppo di Alessandria come ‘Città di teatro’ passa certamente attraverso il percorso di riapertura del complesso teatrale proprio, che segnerà un passaggio importante per la vita culturale della Città. Questo sviluppo include anche la crescita e l’aggregazione di un pubblico che potrà nutrirsi di grandi produzioni e di spettacoli di rilievo che saranno proposti sulla scena alessandrina”.

Per raggiungere questi obiettivi è necessaria un’attenta comunicazione sull’offerta teatrale complessiva della Città, che fa di Alessandria una comunità di teatro per il teatro.

Il Calendario mensile degli appuntamenti con gli spettacoli delle compagnie e dei teatri alessandrini, è pubblicato sui siti www.comune.alessandria.it, www.asmcostruireinsieme.it e www.visitalessandria.it.