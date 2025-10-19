Corone regali, ciondoli di potere, colori sgargianti, talvolta uniti a fatti di sangue. Il 29 ottobre alle 19 AperiFAI con la Delegazione di Tortona appuntamento nella cornice del Circolo di Lettura per parlare di gioielli: storie e leggende.

L’evento sarà suddiviso in due parti. Inizierà la delegata Bruna con la storia del gioiello: di come, nel corso dei secoli ed attraverso epoche e culture diverse, si è trasformato. Analizzeremo con l’aiuto di supporti digitali come cambiato il suo significato e il simbolismo ad esso associato, facendo riferimento anche alle antiche civiltà per arrivare ai giorni nostri. In seguito, interverrà Elisabetta Donadio nostra illustre ospite e jewellery designer, titolare del marchio Gioielli Dalla Terra, ispirati all’arte preistorica dallo stile volutamente imperfetto. Gioielli scultura con gemme naturali, anche rare, provenienti da tutto il mondo; pezzi unici creati a mano con l’antica tecnica della cera persa in Argento925 placcato in Oro 24carati oppure in Rodio e Palladio. Anche qui ci sarà un excursus, accompagnati come nostra consuetudine da un invitante aperitivo con prodotti del territorio legati al tema della serata. Con Elisabetta si parte dall’arte paleolitica, sia parietale che mobiliare, dagli albori fino a 10 mila anni fa. Saranno esposti ad esempio riproduzioni di piccole statue preistoriche dette volgarmente “veneri”, un’ascia a mano acheuleana di circa 200 mila anni fa, detta Amigdala utilizzata da ‘homo antecessor’; un affresco rinvenuto in una grotta realizzato circa 15 mila anni fa e gioielli in ceramica raku.

Prenotazione per la serata, contattare il numero 388 86 16 668 (Bruna)