Venerdì 3 ottobre in piazza Quarto Stato, dalle ore 18 Pellizza 2025 ospita una giornata dedicata al “Lavoro, oggi” Organizza FILLEA CGILEdili del Piemonte A fine giornata salamelle e bevande per tutti!
Introdurranno il confronto Massimo Cogliandro, Segretario Generale Fillea Piemonte e Antonio Di Franco, Segretario Generale Fillea CGIL Nazionale. Al dibattito interverranno Giorgio Airaudo, Segretario Generale CGIL Piemonte, Chiara Gribaudo, Parlamentare Partito Democratico, Chiara Appendino, Parlamentare Movimento 5 Stelle, Riccardo Molinari, Parlamentare Lega. Seguirà
Venerdì 3 ottobre
Hub Volpedo, alle ore 21
Proiezione del film
Upshot di Maha Haj
in collaborazione con
Voci dei Boschi Film Festival