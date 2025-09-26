Sabato 20 settembre, presso la Sala Pessini a Castelnuovo, si è svolta la presentazione del nuovo libro di Delconte, ormai riconosciuto diarista, con recensioni a livello nazionale. L’aperitivo letterario” è iniziato con l’introduzione del moderatore dott. Pietro Zeme, il quale ha passato successivamente il microfono ai due relatori: il professor Michele Madonna (direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Pavia) ed il professor Stefano Colloca (ordinario di Filosofia del diritto nella stessa Università, nonché Rettore del Collegio pavese “Giasone del Maino”).

Molto apprezzati i loro interventi, in quanto chiari, appassionati e in grado di trasmettere emozioni e interessanti stimoli di riflessione. Poi Delconte ha brevemente illustrato il senso della sua opera, rispondendo poi ad alcune domande del pubblico.

A conclusione dell’incontro – davvero prestigioso per Castelnuovo – vi è stato un piacevole rinfresco offerto da ben dieci importanti attività commerciali del paese, che hanno dimostrato la capacità dell’autore di unire cultura e impresa, letteratura e promozione del territorio, successo personale e concreta condivisione.