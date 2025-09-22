Oggi pomeriggio, lunedì 22 settembre, alla stazione ferroviaria di Novi Ligure è intervenuto il Mezzo di Soccorso Avanzato di Novi Ligure per soccorrere un ragazzo di 14 anni che, dopo essersi arrampicato su una carrozza ferroviaria, è venuto accidentalmente a contatto con la linea elettrica che lo ha folgorato.

Dopo la caduta dalla carrozza, le condizioni sono apparse fin da subito molto critiche: il medico e l’infermiere a bordo del mezzo di soccorso hanno provveduto a intubarlo e stabilizzarlo prima di trasportarlo in codice rosso e in prognosi riservata all’Ospedale di Alessandria.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia Ferroviaria e i Vigili del Fuoco.

