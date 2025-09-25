Nei giorni 21 e 22 settembre i forti temporali che hanno colpito la zona di Alessandria hanno causato gravi malfunzionamenti alla stazione di pompaggio di via dei Preti. Le ripartenze anomale delle pompe hanno generato forti innalzamenti di pressione nelle condotte dei sobborghi di Valmadonna e Valle San Bartolomeo, provocando la rottura delle tubazioni in diversi punti, tra cui via Alessandria, Valle San Bartolomeo e via Profumati a Valmadonna.

Le squadre di AMAG Reti Idriche sono intervenute immediatamente, ripristinando il servizio in Valle San Bartolomeo già nella serata del 22 settembre e riparando il giorno successivo un’ulteriore rottura in via Alessandria.

La criticità maggiore ha riguardato Valmadonna, dove un tratto di circa 150 metri della condotta principale in ferro di via Profumati ha subito danni irreparabili, rendendo necessaria la completa sostituzione. Per ridurre i disagi, il 23 settembre è stato realizzato un bypass provvisorio, in attesa della sostituzione definitiva della condotta.

Il riavvio dell’impianto ha però evidenziato nuove perdite: una lungo strada Colla, individuata e riparata nella notte tra il 23 e il 24 settembre, e un’altra in via Castellini, sistemata nella mattinata del 24.

Grazie a questi interventi è stato possibile ristabilire progressivamente le pressioni di esercizio e riattivare i due serbatoi in quota di Valmadonna, Sabbione e Betania, riportando la rete idrica in condizioni di sicurezza e normalità.