Ecco un evento plastica nel prossimo weekend.

“Quanto siete bravi nella caccia al tesoro?

E se vi dicessimo che la ricerca riguarda degli attori nascosti per il borgo di Monleale Alto? 🔍

Il Gruppo Giovani FAI DI Tortona ci aspetta sabato 6 settembre tra le 17.00 e le 20.00 per un’esperienza all’insegna di divertimento e cultura. ✨

Grazie alla collaborazione con la compagnia teatrale Akeron Teatro faremo un viaggio nel tempo attraverso diverse epoche storiche nella cornice del suggestivo borgo di Monleale Alto. 🎭

Il contributo è a partire da 5€ per gli iscritti FAI e i soci Akeron, 8€ per gli altri visitatori.

Un grazie al Comune di Monleale per l’ospitalità e l’entusiasmo nell’accogliere questa iniziativa!

Per concludere il pomeriggio: possibilità di aperitivo presso la Soms di Monleale (20€).”