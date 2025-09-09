Casale Città Aperta, la tradizionale iniziativa organizzata dall’Assessorato alla Cultura – Museo Civico in collaborazione con l’Associazione Orizzonte Casale per far conoscere i monumenti e i musei cittadini, a settembre raddoppia in occasione della sessantaquattresima edizione della Festa del Vino del Monferrato.

Oltre al tradizionale secondo fine settimana del mese, in concomitanza con la domenica dedicata al Mercatino dell’antiquariato, si terrà un’edizione straordinaria (della quale si invierà comunicato stampa specifico) durante il weekend successivo.

Sabato 13 e domenica 14 settembre 2025 turisti e visitatori potranno visitare:

Castello del Monferrato: con la possibilità di salire sugli spalti e all’interno dei torrioni e visitare le mostre allestite negli ambienti interni: sabato e domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.

Chiesa di Santa Caterina: sabato e domenica dalle 10,00 alle 19,00 (chiesa) e dalle 15,00 alle 19,00 (coro).

Teatro Municipale: sabato dalle 15,30 alle 18,30 e domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Torre Civica: sabato dalle 15,30 alle 18,30 e domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Cattedrale di Sant’Evasio: sabato e domenica dalle 15,00 alle 17,30.

Chiesa di San Domenico: sabato e domenica dalle 15,00 alle 17,30.

Palazzo Gozani di San Giorgio, sede del Comune, sarà possibile visitare gli ambienti del piano nobile: Sala Consiliare, Galleria, Sala Verde, Sala Rossa e Sala Gialla, decorate con gli splendidi affreschi di Francesco Lorenzi dedicati a temi mitologici. Domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Chiesa di San Paolo domenica dalle 10,15 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Percorso storico-militare del Monferrato (curato dal Coordinamento delle Associazioni d’Arma, in via Martiri di Nassiriya 8): domenica dalle 10,00 alle 12,30 con esposizione di un interessante e vasto patrimonio documentale e fotografico custodito dal Coordinamento.

Museo e Sale Storiche dell’Associazione Nazionale Alpini (via De Cristoforis 16): sabato dalle 9,00 alle 11,30; domenica dalle 9,30 alle 11,30 con preavviso il giorno precedente al numero 3394159256. La sede, disposta su tre piani, espone un interessante e vasto patrimonio storico, documentale, librario e artistico dedicato alla storia degli Alpini

Sarà inoltre possibile partecipare a una passeggiata gratuita condotta dai volontari dell’associazione Orizzonte Casale della durata di due ore circa alla scoperta dei principali monumenti cittadini. Ritrovo al chiosco di piazza Castello (di fronte al Teatro Municipale) domenica alle 15,30.

Nel fine settimana saranno aperti anche i seguenti musei:

Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi con ingresso gratuito sabato e domenica dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30.

Situato nell’ex Convento di Santa Croce, affrescato all’inizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, include la Pinacoteca, con l’esposizione di circa 250 opere tra dipinti e sculture, e la Gipsoteca Leonardo Bistolfi, una delle poche realtà italiane in grado di illustrare l’intero percorso creativo di uno scultore nella sua completezza, grazie alla ricca collezione di opere del maestro simbolista – di origine casalese – che raggiunse fama internazionale. Nella sala ipogea è esposta la collezione di Carlo Vidua, con le testimonianze di viaggio raccolte dal viaggiatore monferrino durante tre lunghi viaggi intorno al mondo all’inizio dell’Ottocento. Sarà possibile inoltre visitare gratuitamente la nuova esposizione temporanea “Pietro Francesco Guala ritrattista e pittore tra sacro e profano”.

La Sinagoga e i Musei Ebraici saranno aperti domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,30 con ingresso a pagamento: ediﬁcata nel 1595, monumento di grande interesse storico e artistico, il Tempio Israelitico oggi si presenta nel suo splendore barocco rococò piemontese (1700-1800). Sono annessi il Museo Ebraico, che espone numerosi argenti, tessuti e oggetti di culto.

Percorso museale del Duomo Sacrestia Aperta, visitabile sabato e domenica dalle ore 15,00 alle 18,00; sarà possibile accedere alla Biblioteca del seminario e alla Cappella Sinodale sabato e domenica dalle 15,00 alle 18,00 in occasione della mostra temporanea “Pellegrini di carta e di pennello”. I sottotetti della cattedrale non saranno visitabili durante il mese di settembre.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0142.444.330 e 0142.444.309 o consultare il sito https://comune.casale-monferrato.al.it/vivere-il-comune/vivere-casale-monferato/eventi-cultura-turismo/casale-citta-aperta/