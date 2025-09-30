Associazione Italiana Allenatori Calcio porta “Open Mind” al Castello Sforzini di Castellar Ponzano: il 4 ottobre formazione gratuita per allenatori con Mario Beretta, Venturati, Ruggeri e Rossi

Motivazione, gestione dello stress e strumenti concreti: quando la testa fa la differenza tra allenamento e partita.

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio annuncia un nuovo appuntamento di “OPEN MIND – Un progetto AIAC”, una giornata di alta formazione pensata per allenatori, preparatori e professionisti del calcio. Location d’eccezione il Castello Sforzini di Castellar Ponzano (Tortona), sabato 4 ottobre 2025. In programma focus su motivazione, gestione dello stress, autoesigenza del mister e traduzione del lavoro settimanale in performance di gara. L’evento è gratuito e riservato ai soci AIAC (iscrizione obbligatoria su myaiac.it).

Il programma (4 ottobre 2025)

10:00 – Registrazione partecipanti

10:30–12:30

• Motivazione e stress – Massimo Ruggeri (ingegnere, Consigliere Nazionale AIAC)

• Il contesto motivante: spunti di teoria e pratica – Barbara Rossi (psicologa del lavoro e delle organizzazioni)

14:00–16:00

• Autoesigenza del mister – Giambi Venturati (preparatore atletico professionista, docente Scuola Allenatori)

• Dall’allenamento alla partita – Mario Beretta (allenatore professionista, docente Scuola Allenatori)

Luca Sforzini, proprietario del Castello di Castellar Ponzano:

«Il calcio moderno si vince soprattutto nella testa: saper gestire pressione, motivazione e qualità del lavoro è ciò che separa la buona prestazione dall’eccellenza. Siamo felici di ospitare AIAC per una giornata che dà strumenti immediatamente utili ai tecnici, dentro e fuori dal campo.»

Servizi per i partecipanti: pranzo a buffet e kit di partecipazione inclusi. Posti limitati, iscrizione obbligatoria per i soci AIAC su myaiac.it. Tagline dell’iniziativa: “Pensare oltre. Giocare meglio.”

Note per le redazioni

Quando: sabato 4 ottobre 2025

Dove: Castello Sforzini, Castellar Ponzano – Tortona (AL) https://maps.app.goo.gl/fCWwLQUhjKjACqGs8

Accrediti e richieste media (interviste, riprese, foto):

Ufficio stampa Castello Sforzini: WhatsApp 334 2943083

CastellarPonzano@CastelloSforzini.it

Iscrizioni (soci AIAC): tramite portale myaiac.it.

Fonte ufficiale e dettagli programma: pagina AIAC “Open Mind – Un progetto AIAC”.

AIAC – Associazione Italiana Allenatori Calcio è il riferimento nazionale della categoria, con sede a Coverciano. Promuove formazione continua, aggiornamento e tutela professionale degli allenatori in Italia.