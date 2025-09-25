Sabato 27 settembre dalle ore 10, nel piazzale retrostante il Comune di Tortona, si terrà la seconda edizione tortonese di “Iron Mind”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Marco Berry Onlus condivisa ed organizzata insieme al Comune di Tortona e alle associazioni sportive della città, dedicata alle bambine e ai bambini con disabilità per farli avvicinare al mondo dello sport e incontrare la disciplina più vicina alla loro personalità.

I partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi negli sport come la Pallamano, il Basket e il Baskin, il Tennis Tavolo, la Boxe, la Ginnastica Artistica, oltre alle arti marziali Kickboxing e Savate.