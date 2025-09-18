In occasione della Settimanaeuropeadellamobilità 2025 sabato 20 settembre si terrà a Tortona l’evento “Pedalata Notturna”, prima manifestazione del progetto “Derthona in Bici”.

La Pedalata Notturna tra Tortona e Viguzzolo, sulla pista ciclabile che collega i due Comuni, partirà dalla Stazione ferroviaria di Tortona, sabato 20 settembre alle 19:30.

L’evento, ad iscrizione gratuita, organizzato dal Comune di Tortona in collaborazione con l’associazione FIAB Tortona sezione Malabrocca e il Comune di Viguzzolo, fa parte del più ampio progetto “Derthona in Bici” finanziato nell’ambito del bando “Bici in Comune” promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani per il tramite di Sport e Salute S.p.A e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

La Pedalata Notturna del 20 settembre è il primo di quattro eventi che il Comune di Tortona realizzerà in collaborazione con i partner del progetto: Comune di Viguzzolo, FIAB Tortona, I Colli di Coppi a.S.D., Azalai A.S.D. e Quarto Piemonte S.r.l, con il supporto dell’associazione Enjoy The Trail A.S.D, che sarà l’organizzatore del prossimo evento previsto nel mese di ottobre.

La Pedalata Notturna è inserita nel calendario delle manifestazioni della città di Tortona, in quello del settembre Viguzzolese e tra gli eventi per la settimana della mobilità sostenibile.

“La nostra pedalata prende ispirazione dal Festival del ciclista lento di Ferrara, ci segnala FIAB Tortona, e proprio come a Ferrara, anche qui si premia l’ultimo, con un premio simbolico consegnato dalla nipote del ciclista Luigi Malabrocca, Serena Malabrocca, che da anni custodisce la memoria delle gesta del nonno e promuove il ciclismo degli ultimi”.

La pedalata notturna avrà il supporto e l’assistenza di Accompagnatori cicloturistici certificati dalla Regione Piemonte, della Croce Rossa in bicicletta, della Polizia locale e della Protezione civile. Per l’occasione saranno messe a disposizione, tramite un noleggio agevolato, alcune e-bike che saranno a disposizione di chi ne avrà piacere o necessità.

All’arrivo a Viguzzolo, dopo un ristoro offerto ai partecipanti, si assisterà al progetto/spettacolo di Serena Malabrocca “L’ultima Malabrocca. Mio nonno la maglia nera”, per far conoscere la storia di Luigi Malabrocca, nato a Tortona nel 1920 ricordato, oltre che per le sue vittorie, per essersi aggiudicato per ben due volte la Maglia Nera del Giro d’Italia, che per sei anni tra il 1946 e il 1950 ha premiato l’ultimo in classifica.

Al termine dello spettacolo si effettuerà un breve giro cicloturistico in Viguzzolo e quindi si rientrerà a Tortona, per il bicchiere della staffa e la premiazione del ciclista più lento con la “Maglia Nera” di FIAB Tortona, prima dell’arrivederci al prossimo anno.

Programma

ore 19:00 – Ritrovo in stazione a Tortona

Inaugurazione del Progetto “Derthona in Bici” saluti delle autorità

ore 20:15 – Pieve di Viguzzolo – Ristoro a buffet

ore 21:00 – Dentro la Pieve – “L’ultima Malabrocca. Mio nonno la maglia nera”” Racconti di Serena Malabrocca. Musiche dal vivo di Fabrizio Ofria e Max Bove

ore 22:00 – Giro cicloturistico notturno a Viguzzolo e rientro a Tortona

ore 22:45 – Tortona – Bicchiere della staffa e cerimonia di premiazione della maglia nera che si aggiudicherà il partecipante che si è rivelato più lento durante il percorso.

Lunghezza percorso: circa 10 km interamente pianeggianti e asfaltati.

Difficoltà percorso: facile, adatto a tutti, con qualsiasi tipologia di bicicletta, purché in buono stato di manutenzione. Si raccomanda un abbigliamento ben visibile, e l’utilizzo di scarpe chiuse e del casco.

Obbligatorie per legge le luci anteriori e posteriori e il campanello.

Ai primi 50 iscritti sarà consegnata una figurina di Luigi Malabrocca.

Per informazioni

sport@comune.tortona.al.it

oppure

fiabtortona@gmail.com

Link utili