Si chiamava Andrea Holenz aveva 64 anni, la turista tedesca che nella notte tra domenica e lunedì era caduta nell’acqua fangosa del torrente Valla, a Spigno Monferrato: Dopo due giorni e mezzo di ricerche, con decine di soccorritori, oggi iè stato trovato. l cadavere della donna.

alle ore 12 circa, il personale del Corpo Regionale AIB e dei Vigili del Fuoco, coordinati dall’UCL VVF, ha ritrovato il corpo privo di vita della turista tedesca dispersa nella nottata tra domenica e lunedì in località Squaneto, presso il campeggio di Lago Isola, nel comune di Spigno Monferrato.

Il corpo è stato ritrovato in prossimità dell’alveo del torrente Valla in un’area boscata, precedentemente invasa dalle acque durante l’evento alluvionale, ubicata a circa 4,5km di distanza lungo il percorso del torrente dal punto di ultimo avvistamento.

Il recupero della salma, per il successivo riconoscimento ed affidamento alla famiglia, è stato effettuato dal personale dei Vigili del Fuoco congiuntamente ai Carabinieri della stazione di Spigno previa autorizzazione della locale Magistratura.

Le squadre operative VVF hanno fatto rientro alle proprie sedi dalle ore 17 circa.