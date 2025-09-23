La Unit Disease “Patologie Pediatriche e Perinatali” afferente al Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretta dal Dott. Enrico Felici, Direttore della SC Pediatria e del DEA Pediatrico, si è affermata come punto di riferimento clinico e scientifico per lo studio, la prevenzione e la cura delle patologie che colpiscono il neonato e il bambino.

Grazie alla stretta integrazione con le attività di ricerca e formazione del DAIRI dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria – diretto da Antonio Maconi – e all’ampliamento delle competenze cliniche, la Unit ha sviluppato un approccio multidisciplinare che coinvolge neonatologia, pediatria, ginecologia e ricerca laboratoristica. L’obiettivo è approfondire i meccanismi biologici delle patologie perinatali e pediatriche, definire percorsi di cura innovativi e sostenere lo sviluppo del bambino e il benessere della famiglia.

Le attività spaziano dallo studio degli effetti dell’inquinamento ambientale sullo sviluppo fetale e neonatale, alla promozione di progetti di prevenzione e sorveglianza, fino alla presa in carico personalizzata del neonato, con particolare attenzione alle gravidanze a rischio e all’integrazione tra terapia intensiva neonatale, ostetricia e ginecologia. Centrale anche la collaborazione con i Laboratori di Ricerca del DAIRI, guidati dalla Dott.ssa Annalisa Roveta, per l’identificazione di biomarcatori precoci, utili a diagnosi tempestive e mirate.

L’approccio della Unit si caratterizza per il coinvolgimento diretto di più specialità pediatriche, al fine di garantire una presa in carico globale, continua e coordinata, capace di rispondere in modo efficace alla complessità clinica e assistenziale delle diverse fasi dell’età evolutiva.

Un’area di particolare rilievo è la ricerca in ambito gastroenterologico pediatrico, con focus sulle malattie infiammatorie croniche intestinali – come il Morbo di Crohn e la Rettocolite ulcerosa – e sulle enteropatie eosinofile. Tra queste, l’esofagite eosinofila è oggetto di uno dei più significativi studi europei sulla storia naturale della patologia in età pediatrica e adulta.

La missione della Unit “Patologie Pediatriche e Perinatali” è costruire un sistema di cura che integri competenza clinica, innovazione tecnologica e visione umanistica, collaborando con realtà come la Unit Disease del Centro Bosio e rafforzando il ruolo dell’AOU AL come punto di riferimento per la salute e la qualità della vita dei più piccoli e delle loro famiglie.

Per sostenere le attività di ricerca del DAIRI e più in generale dell’Ospedale di Alessandria è possibile donare al link https://www.fondazionesolidal.it/donazioni/ .