Anche l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria partecipa all’Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari promossa a livello nazionale da Fondazione Onda ETS, promuovendo due giornate di colloqui telefonici con i propri specialisti cardiologi, dedicati a informazione e prevenzione.

Gli appuntamenti sono in programma martedì 30 settembre e giovedì 2 ottobre, dalle ore 14.00 alle 16.00. I cittadini interessati potranno contattare direttamente il numero 0131 206869 per parlare con i cardiologi, senza necessità di prenotazione. Saranno effettuati fino a dieci colloqui per ciascuna giornata.

Il focus di questa edizione sarà su infarto cardiaco e malattie valvolari, patologie che rappresentano alcune tra le principali cause di morbilità e mortalità nella popolazione e per le quali la diagnosi precoce e la corretta informazione possono fare la differenza.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e sensibilizzazione portate avanti dall’AOU AL, con l’obiettivo di offrire ai cittadini occasioni di confronto diretto con i professionisti, rafforzando la cultura della salute cardiovascolare e la consapevolezza dei fattori di rischio.