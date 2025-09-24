Roma – Nell’era dei social e delle emozioni condivise, sempre più coppie scelgono di immortalare il proprio matrimonio con un racconto autentico, lontano dalle pose rigide e dai format preconfezionati. La tendenza del momento nel settore wedding è chiara: si cerca uno stile spontaneo, emozionante e personale.

Massimo Frasca, videomaker professionista con anni di esperienza nel settore wedding, propone un servizio esclusivo di foto e video in stile reportage cinematografico, trasformando ogni matrimonio in un vero e proprio racconto, autentico ed emozionante. La visione di Frasca è chiara: raccontare la giornata nuziale come un film, catturando la spontaneità dei gesti, la verità delle emozioni e la magia degli attimi più significativi. Ogni dettaglio è curato con la sensibilità di chi sa che la bellezza non è nella posa, ma nella realtà di ciò che accade.

“Credo che ogni attimo importante meriti di essere custodito come un’emozione preziosa. Non realizzo semplici video, racconto storie. Ogni coppia è unica, e il mio lavoro nasce dal desiderio di trasformare i momenti del giorno delle nozze in ricordi senza tempo — immagini che continuano ad emozionare, ogni volta che le si guarda”, afferma Massimo Frasca.

Il suo stile si distingue per un approccio discreto ma presente, che mette gli sposi a proprio agio, evitando forzature e lasciando che la giornata scorra naturalmente. Il risultato? Un racconto visivo elegante e spontaneo, che emoziona anche a distanza di anni.

Il percorso inizia sempre dalla richiesta della coppia, ascoltando desideri, visioni e aspettative. Da lì prende forma una proposta su misura, costruita per rispondere pienamente allo stile e alla personalità degli sposi, valorizzando ogni dettaglio con gusto, sensibilità e competenza.

Il servizio proposto comprende:

Riprese video, con la possibilità di utilizzare drone per inquadrature spettacolari e panoramiche mozzafiato







Servizio fotografico spontaneo ed elegante, capace di catturare l'autenticità di ogni momento







Montaggio video professionale, curato nei dettagli e accompagnato da una colonna sonora personalizzata







, curato nei dettagli e accompagnato da una colonna sonora personalizzata Trailer del matrimonio, un concentrato di emozioni in pochi minuti, perfetto da condividere e rivedere nel tempo

Massimo Frasca lavora su tutto il territorio nazionale, dalle grandi città d’arte alle location più intime e suggestive, offrendo un servizio su misura, in base alle esigenze e ai desideri degli sposi. La sua firma è ormai riconosciuta anche a livello internazionale: sono sempre di più le coppie straniere che scelgono di affidarsi a lui per celebrare e raccontare le proprie nozze nelle meravigliose cornici italiane, tra coste panoramiche, ville storiche e borghi medievali.

Per scoprire tutti i dettagli dei servizi, visionare i lavori realizzati o richiedere un preventivo personalizzato:

Email: info@massimofrasca.com

Telefono: +39 347 7430150

Sito web: www.massimofrasca.com