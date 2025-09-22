Il maltempo ha provocato diversi danni in provincia di Alessandria e anche nel Tortonese: Ecco la situazione di stamattina, lunedì 22 settembre secondo le notizie della Protezione Civile di Alessandria.

Prestare prudenza sulle strade tra Cassano Spinola e Bettole di Tortona per allagamenti, alberi su strada e pali TIM pericolanti; m3ntre sono segnalati allagamenti sulla tra Villaromagnano e Costa Vescovato.

Grave la situazione in alcune zone della provincia

La Pioggia cumulata nelle ultime 24 ore a causa dei temporali è stata notevole

Dati delle centraline di Arpa Piemonte e Dati Meteo Asti:

320.7 mm a #Pareto (AL)

242.2 mm a #Ponzone (AL)

217.7 mm a #Ovada (AL)

164 mm a #Lerma (AL)

161 mm a #NoviLigure (AL)

154 mm a #Gavi (AL)

150.6 mm a Ponzone (AL) Bric Berton

120 mm ad #AcquiTerme (AL)

116.8 mm a #Bosio (AL)

Si segnala la chiusura della SP185 a #CapriatadOrba per allagamento Ore 7:30 del 22/09/2025

Il torrente #Erro in piena a #Cartosio

Si segnalano numerosi allagamenti sulla SS30 tra #AcquiTerme e #Cassine 22/09/2025 ore 7:50

Il comune di #Denice informa della caduta di un albero sulla carreggiata stradale in Regione Piani Superiore, prestare prudenza

Traffico ferroviario difficoltoso in provincia di #Alessandria e in quella di #Savona: la linea ferroviaria Alessandria-Savona è infatti interrotta per condizioni meteo critiche a #SanGiuseppediCairo. Ricordiamo inoltre che oggi è stato indetto anche uno sciopero nazionale dei dipendenti di Trenitalia, TPER e Trenord fino alle ore 23

Si segnala chiusura della SP199 a #RoccaGrimalda per frana in zona delle fontane

Si segnala chiusura della #SP171 tra #Ovada e #Tagliolo per albero caduto.

Si segnalano estesi allagamenti anche nel comune di #Ovada con alcune strade chiuse

Si segnala esondazione del Rio #Lovassina tra #LittaParodi e #SpinettaMarengo. Per questo motivo, a Spinetta Marengo è stata chiusa via Genova. Prestare attenzione a che sulla #SS35bis dei #Giovi

Anas comunica la chiusura della SS334 del “Sassello” al km 36+200 in località #Cartosio per #frana

Allagamenti sulla #sp31 tra #CastellettoMonferrato e #SanSalvatoreMonferrato

Esondato il #Bormida di Spigno a #MontechiarodAcqui Video girato con il drone (FOTO IN ALTO)

Causa frana la località Squaneto del comune di #SpignoMonferrato risulta isolata con 15 persone, una delle quale risulta dispersa. Stanno intervenendo i #VigilidelFuoco con elicottero

Si segnala chiusura della SP 150 a #BoscoMarengo per allagamento

due frane stanno interessando la sp199 a #RoccaGrimalda che continua a rimanere chiusa

Si comunica la riapertura della SS334 “del sassello” chiusa precedentemente per frana Ore 9:50 del 22/09/2025

Livello idrometrico della Bormida registrato da #Cassine e #Alessandria alle ore 12:00 del 22 Settembre 2025 a Cassine sopra la soglia di pericolo, ad Alessandria per ora sotto il livello di guardia

Si segnalano allagamenti in abitazioni e magazzini a Pareto

#AllertaMeteo codice GIALLO (effetti localizzati) idrogeologico e idraulico nella giornata di oggi 22 e domani 23 settembre 2025 per #PianuraAlessandrina#Acquese#Novese#Ovadese#ValleStura#ValLemme#ValleErro

Locali esondazioni dei corsi d’acqua e isolati fenomeni di versante

#AllertaMeteo codice GIALLO (effetti localizzati) idrogeologico per tutto il restante della nostra provincia per oggi 22 e domani 23 settembre 2025

Locali allagamenti, cadute alberi e isolati fenomeni di versante

Allerta meteo #ArpaPiemonte

Bollettino allerta: https://www.arpa.piemonte.it/risch…/snippets_arpa/allerta/

Risultano ancora diverse case allagate nel comune di #SpignoMonferrato Aggiornamento ore 11:25 del 22 Settembre 2025