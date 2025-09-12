Domenica 21 settembre 2025, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, l’Associazione A Casa Con Voi – Sollievo Alzheimer, che sostiene le persone con Alzheimer e le loro famiglie creando una rete di aiuto e sollievo per malati e caregiver, promuove la “Passeggiata a Volpedo”, un’iniziativa aperta alla cittadinanza che intende sensibilizzare sull’importanza della memoria, della cura e della solidarietà verso le persone affette da Alzheimer.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’Associazione Pellizza da Volpedo, si svolge sui territori comunali di Volpedo e Casalnoceto, offrendo ai partecipanti un percorso culturale e paesaggistico che attraversa luoghi significativi legati alla figura del pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 9:00 presso la Pieve di Volpedo, da cui partirà una camminata che toccherà i luoghi Pellizziani e condurrà alla Chiesa della Madonna Fogliata. Durante il percorso, i partecipanti potranno immergersi nella storia e nell’arte del territorio, con un momento di ristoro previsto intorno alle ore 11:00.

Con riconoscenza, l’Associazione A Casa Con Voi – Sollievo Alzheimer desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno condiviso e sostenuto la realizzazione della “Passeggiata a Volpedo”, in programma il 21 settembre 2025 in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

Un grazie speciale alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona per il prezioso sostegno, ai Comuni di Volpedo e Casalnoceto per il patrocinio e la sensibilità dimostrata, e alle realtà associative che hanno aderito con entusiasmo e spirito di collaborazione: l’Associazione Pellizza da Volpedo, il Club Alpino Italiano – Sezione di Tortona, la Società Medico Chirurgica di Tortona e l’associazione Strada Facendo di Pontecurone.

Grazie per aver creduto in un’iniziativa che mette al centro la memoria, la bellezza del territorio e la forza della comunità. Camminare insieme è il primo passo per non dimenticare.

La “Passeggiata a Volpedo” vuole essere un gesto collettivo per non dimenticare, per camminare insieme nel segno della bellezza e della cura, e per costruire una rete di consapevolezza e vicinanza.

Camminiamo insieme per ricordare, insieme per non dimenticare

📞 Per informazioni e iscrizioni: 389 0117200 L’iscrizione è gratuita