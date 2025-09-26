Il Comune di Novi Ligure ha risolto unilateralmente il contratto con la ditta esecutrice dei lavori per la riqualificazione dell’area Parco Castello.

La decisione, formalizzata con determina dirigenziale n 204/890 del 25 settembre 2025, fa seguito a quanto annunciato dal Vicesindaco, Simone Tedeschi, durante il Consiglio comunale del 15 settembre scorso.

La risoluzione è stata presa dopo un’attenta valutazione delle inadempienze riscontrate e sulla base di elementi oggettivi che dimostrano l’inadeguatezza operativa della ditta.

Tra questi, sono state riscontrate gravi carenze, quali la disponibilità di personale e mezzi insufficienti per l’effettuazione dei lavori, lavorazioni male eseguite, nonché l’ingiustificato abbandono del cantiere da parte della ditta stessa a partire dal 5 giugno 2025.

Per garantire la prosecuzione del progetto, l’Amministrazione comunale attiverà le procedure previste dalla legge per la celere ripresa dei lavori affidando l’incarico alla ditta seconda classificata nella gara d’appalto.

«Il nostro impegno – dichiarano il Sindaco Rocchino Muliere e il Vice Sindaco Simone Tedeschi – è portare a termine i lavori per restituire ai novesi il Parco Castello. Oltre ad essere il polmone verde della città, questo spazio rappresenta un punto di aggregazione e un importante polo storico – turistico. A tutela degli interessi della comunità, la nostra attenzione sarà massima. Continueremo a vigilare per assicurare che la ripresa e la successiva esecuzione dei lavori avvengano nel pieno rispetto delle specifiche tecniche, operando sempre con la massima trasparenza. Vogliamo che questo progetto di riqualificazione sia concluso con la qualità e serietà che un bene così prezioso merita».