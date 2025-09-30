Il Questore della Provincia di Alessandria, ricevute le segnalazioni dagli operatori della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. e dei Carabinieri della Compagnia di Alessandria, analizzati i fatti e le pregresse criticità rilevate, visti gli approfondimenti esperiti dalla Divisione Polizia Amministrativa, ha emanato un provvedimento di sospensione per 7 giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS, della licenza per somministrazione di alimenti e bevande, ma anche quella di commercio al dettaglio di generi del settore alimentare, ad un esercizio pubblico situato in città.

Le motivazioni che hanno portato a tale decisione sono legate ad episodi di violenza che si sono verificati nelle ultime settimane che, uniti a pregressi episodi avvenuti nel corso dell’anno, hanno portato il Questore di Alessandria a decidere di sospendere la licenza per 7 giorni.

Dall’inizio dell’anno, gli operatori impegnati nel controllo del territorio infatti hanno prodotto numerose relazioni per risse, piccoli danneggiamenti, reati contro la persona, persone ubriache e moleste; per ultimo, pochi giorni fa, un uomo senza fissa dimora era stato aggredito da altre due persone con schiaffi e pugni al volto, causandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Nell’intervento della Volante venivano identificati alcuni avventori che annoveravano precedenti penali per reati contro il patrimonio, contro la persona ed anche un soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale.