Nel territorio alessandrino la Squadra mobile, coadiuvata dal Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, ha intensificato la propria attività nei luoghi di frequentazione giovanile (esercizi commerciali, strutture di accoglienza, luoghi di aggregazione pubblici) comprese la aree prossime agli istituti scolastici e le fermate del trasporto pubblico identificando nel complesso 117 persone (60 stranieri), verificando le frequentazioni di 3 esercizi commerciali ed elevando due sanzioni amministrative per possesso di stupefacente per uso personale e sequestrando nel contempo 31 grammi di hashish. Nel contempo sono stati arrestati per reati contro il patrimonio 3 soggetti (di cui 1 minorenne) e indagati, sempre per reati contro il patrimonio, 5 persone (tutti maggiorenni); tre invece gli indagati, tutti maggiorenni, per reati contro la persona. Nel corso dell’attività citata sono stati sequestrati arnesi atti allo scasso.

