Un omaggio alla forza e al sacrificio femminile anima il Lungomare delle Nazioni (in fondo a via Elba) a San Bartolomeo al Mare con la mostra fotografica “La fatica delle donne”, che si terrà sabato 13 settembre dalle 16 alle 19.

L’evento, organizzato dalla Cia col patrocinio dei Comuni di San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi e Cervo, è un percorso tra immagini e memoria, che racconta il duro lavoro delle donne nei campi e la loro resilienza nella vita quotidiana. È un’occasione per riflettere sulle radici della nostra storia e riscoprire il valore del lavoro agricolo e della vita di un tempo, spesso affidato alla tenacia delle donne.

La mostra culminerà alle 18 con un evento speciale: la presentazione del libro “La signora del Neroli” e un incontro con l’autrice, Chiara Ferraris. Sarà un momento di condivisione e di approfondimento, che permetterà di emozionarsi e scoprire le storie racchiuse tra le pagine del romanzo. L’ingresso alla mostra e alla presentazione è completamente gratuito. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 353 480 2861.