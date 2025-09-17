La Famïa Dianese, associazione storica e cuore pulsante degli eventi dianesi, si prepara a salutare l’estate con una serata di “Luci Musica e bollicine” che si terrà sabato 20 settembre a Villa Scarsella. L’appuntamento promette di trasformare il parco di Villa Scarsella in un palcoscenico vibrante, grazie a una “Festa della birra in stile Famïa” arricchita da un’atmosfera magica creata da luci, colori e accessori fluo luminescenti. Un’occasione unica per immergersi in un’esperienza sensoriale che unisce divertimento e tradizione.

La serata prenderà il via con l’intrattenimento dello showman Gianni Rossi, che dalle ore 20.00 scalderà il pubblico prima di lasciare il palco ai DIVINA, pronti a far ballare tutti con la loro musica dance anni ’70 e ’80. Come da tradizione della Famïa Dianese, nota per l’organizzazione di eventi come il Carnevale Dianese e le sagre estive, non mancherà l’attenzione alla buona cucina. Il menù proposto per l’occasione è un vero e proprio viaggio nei sapori locali e non solo, con piatti che riflettono la cura e la passione che contraddistinguono l’associazione. Tra le delizie culinarie si potranno gustare: branda con acciughe, panfritto, trofie al pesto, ravioli al ragù (o burro e salvia), salsiccia, pesce spada, patatine fritte e per finire crema catalana.

Ma la serata non sarà solo un addio all’estate: sarà anche un’occasione per guardare al futuro. La Famïa Dianese, infatti, aprirà le porte al Carnevale 2026, svelando anticipazioni e novità sulla storica manifestazione che ogni anno anima la città con colorati carri a tema e varie animazioni musicali. Un momento atteso per scoprire cosa riserverà la prossima edizione di uno degli eventi più amati e sentiti dalla comunità dianese. L’evento a Villa Scarsella si preannuncia come un’occasione perfetta per trascorrere una serata all’insegna della convivialità, del buon cibo e della musica, celebrando lo spirito vivace e l’impegno della Famïa Dianese nel promuovere la cultura e le tradizioni locali.