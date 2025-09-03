Il 26 e 27 settembre, torna il festival jazz di Tortona (Alessandria), con due perle del panorama musicale italiano: Raphael Gualazzi e Frida Bollani Magoni. Due concerti gratuiti al Teatro Civico di Tortona.

Una due giorni all’insegna della grande musica: il 26 e 27 settembre torna il festival Arena Derthona Jazz, manifestazione che negli anni ha portato a Tortona (Alessandria) nomi leggendari come Chick Corea, Pat Metheny, Burt Bacharach, Esperanza Spalding, Hamilton De Holanda, Snarky Puppy, Stefano Bollani, Hiromi e Cory Henry, oltre ai memorabili concerti di grandi artisti della canzone italiana come Franco Battiato, Caparezza, Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori Eugenio Finardi, Massimo Ranieri, Ron, Fiorella Mannoia, Gino Paoli, Antonello Venditti e Cesare Cremonini.

Organizzato con il sostegno del Comune di Tortona, della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e di alcuni sponsor privati, l’edizione 2025 di Arena Derthona Jazz ospita due autentiche perle del panorama musicale italiano.

A inaugurare il festival, venerdì 26 settembre sarà Raphael Gualazzi, cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore, acclamato a livello internazionale per il suo modo unico e personale di suonare e fondere le tradizioni di diverse culture.

Il concerto “piano-vocal” è un racconto in musica dei suoi successi e delle sue più grandi ispirazioni, a cui restituisce una dimensione più autentica, tra colonne sonore, divertissements su arie d’opera, omaggi alla tradizione afroamericana, e incursioni rapsodiche su memorabili temi della musica italiana e internazionale. Negli anni Raphael Gualazzi ha calcato alcuni dei più prestigiosi palchi del mondo, con una carriera fatta di successi. Nel 2011, già noto nella scena jazz francese e italiana, ha trionfato al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Follia d’Amore, che gli è valso primo posto, il Premio della Critica Mia Martini, il premio della Sala Stampa Radio e Tv e il Premio Assomusica per la migliore esibizione live. Al successivo Eurovision Song Contest ha ottenuto il secondo posto. Sul palco dell’Ariston è tornato altre tre volte, sempre con grande successo di pubblico e critica. Tra le sue collaborazioni: Melody Gardot, Andrea Bocelli, Gregory Porter, Tommy Lee, Suzanne Vega, Stefano Bollani, Mario Biondi, Simona Molinari, China Moses, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Vince Mendoza e Margherita Vicario.

Sabato 27 settembre sarà protagonista Frida Bollani Magoni, in concerto con Semplicemente Frida, presentando un nuovo repertorio di brani originali che riflettono la sua evoluzione artistica, insieme a nuove interpretazioni di successi internazionali. Insieme a lei sul palco, il versatile musicista britannico Mark Glentworth – percussionista, compositore e vibrafonista.

Giovane figlia d’arte, cresciuta grazie alla guida di Stefano Bollani e Petra Magoni, Frida si è affermata sulla scena italiana come artista autentica e indipendente, capace di toccare con la sua musica il cuore del pubblico durante i suoi tour nei festival e nei teatri italiani, con indimenticabili esibizioni al Quirinale e alla cerimonia di apertura degli Special Olympics. Tra le sue collaborazioni: Albert Eno, Musica Nuda, l’Orchestra Operaia di Massimo Nunzi e Jimmy Brixton.



Il prestigioso Teatro Civico di Tortona, autentico gioiello storico della città, farà ancora una volta da cornice ideale a questi due imperdibili concerti. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria via mail all’indirizzo arenaderthonajazz@gmail.com oppure al tel. 344.7060961 (per ogni biglietto gratuito specificare nome e data concerto) fino a esaurimento posti.

Così commenta l’edizione 2025 il direttore artistico Charly Bergaglio: “Arena Derthona conferma ancora una volta la propria vocazione nel valorizzare il grande jazz. È per noi un privilegio accogliere due artisti straordinari, diversi per stile ma entrambi capaci di offrire al pubblico emozioni profonde e autentiche. Le loro note ci guideranno in un viaggio musicale che unisce eccellenza artistica e intensità espressiva, arricchendo ancora una volta il patrimonio culturale della nostra comunità.”

Il Sindaco di Tortona Federico Chiodi: “Tortona torna ad ospitare la grande musica con Arena Derthona, con due serate che vedranno ospiti due eccezionali autori ed interpreti del migliore jazz contemporaneo – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – quest’anno sarà il Teatro Civico a ospitare la rassegna, luogo che è il cuore della nostra migliore proposta culturale e di intrattenimento. Come sempre ci tengo a rivolgere un sentito ringraziamento a Charly Bergaglio, ideatore e organizzatore dell’evento e alla Fondazione Cassa Risparmio di Tortona che ancora una volta ha scelto di sostenere Arena Derthona Jazz, fiore all’occhiello ormai da diversi anni fra le manifestazioni estive tortonesi”.

CONTATTI

www.arenaderthona.com

Info e prenotazioni: tel. 344.7060961, e-mail arenaderthonajazz@gmail.com