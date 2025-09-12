Partiti i lavori nelle frazioni di Artallo, Costa D’Oneglia, Moltedo, Sant’Agata e Torrazza.

Gli interventi prevedono la realizzazione di marciapiedi in pietra e il rifacimento della pavimentazione stradale, utilizzando materiali pregiati come porfido, cemento stampato e cotto, su una superficie complessiva di oltre 2.000 mq. L’importo complessivo del progetto è pari a 665 mila euro, di cui 500 mila euro provengono dal finanziamento europeo( grazie all’approvazione del finanziamento richiesto dall’Amministrazione Comunale a valere sui fondi europei POR FESR 2021-2027) e i restanti 165 mila sono stati stanziati dal bilancio comunale.



“I lavori di riqualificazione sono ufficialmente iniziati grazie al finanziamento ottenuto. Questo progetto, fortemente sostenuto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Scajola, rappresenta un momento fondamentale per il recupero e la valorizzazione dei nostri borghi storici. L’intervento non solo restituirà nuova vita e bellezza a queste preziose aree del territorio, ma offrirà ai residenti e ai visitatori l’opportunità di riscoprire e godere appieno del patrimonio storico e culturale che caratterizza la nostra comunità”, commenta l’Assessore alla Qualità Urbana, Ester D’Agostino.

“Questo intervento si inserisce nel percorso di valorizzazione dei borghi imperiesi che la nostra Amministrazione sta portando avanti. Ora che i lavori sono in corso, questi luoghi caratteristici del nostro territorio diventeranno presto ancora più accoglienti e vivibili, consolidando il loro ruolo di eccellenza nell’offerta culturale e turistica della città” conclude l’Assessore alle Frazioni Mattia Sasso.