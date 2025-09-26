Si è concluso con successo il progetto comunale “Tutti a tavola! Però …la stessa- parte seconda”, cofinanziato dalla Fondazione Carige con 25 mila euro e dedicato al recupero, alla distribuzione alimentare e all’educazione alimentare.

L’iniziativa ha raggiunto risultati significativi: 5000 pasti a domicilio consegnati grazie a 720 ore di volontariato. La società in house S.E.R.I.S si è occupata della preparazione dei pasti completi (primo, secondo con contorno), mentre i volontari hanno garantito la distribuzione ai destinatari, principalmente adulti e anziani soli o privi di reti familiari di supporto.

Nel dettaglio, sono stati distribuiti 20 pasti giornalieri all’Associazione San Vincenzo da novembre 2024 a maggio 2025, e 25 pasti giornalieri a Caritas Imperia e alle due Comunità Alloggio comunali tra ottobre 2024 e marzo 2025 (esclusi i periodi di chiusura scolastica).

“Grande soddisfazione per i risultati di questo progetto che ha garantito assistenza alimentare a persone e famiglie in difficoltà, in linea con la visione di città solidale promossa dal sindaco Claudio Scajola. Il progetto ha soddisfatto le esigenze di moltissime persone già seguite dai servizi di assistenza domiciliare comunali” commenta l’assessore alla Comunità Solidale Laura Gandolfo.