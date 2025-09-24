Il Museo di Arte Contemporanea di Imperia di Villa Faravelli ospiterà, dal 25 settembre al 26 ottobre 2025, la prossima esposizione personale del Maestro Elio Lentini.

La mostra si inaugurerà il 25 settembre 2025 alle ore 18.00, aprendo al pubblico un percorso che raccoglie opere capaci di tradurre in segno, materia e luce la riflessione più intima dell’artista. L’universo creativo di Lentini si offre come un dialogo aperto tra forma e pensiero, in cui ogni incisione e ogni scultura divengono eco visibile di una ricerca incessante.

In occasione dell’esposizione, il giorno sabato 11 ottobre 2025 alle ore 17.00 sarà presentato il volume dal titolo “l’arte è pensiero che diventa forma”, ultima pubblicazione del Maestro che ripercorre il cammino artistico dal 1960 a oggi, attraverso incontri e narrazioni di visioni estetiche e filosofiche.

La mostra rappresenta un’occasione unica per incontrare l’opera di un Maestro che, attraverso decenni di ricerca, ha saputo fare dell’arte un atto di pensiero incarnato, una testimonianza viva della potenza trasformativa della bellezza.

La presenza delle opere del Maestro Lentini permette alla rete museale di cui fanno parte anche il Museo Navale e Planetario e il Museo del Clown Villa Grock, gestiti in partenariato con Municipia e Cooperativa Solidarietà e Lavoro, di ampliare la sua proposta culturale con una mostra che regala emozioni e racconta il percorso artistico di un grande artista.

“Iniziative come questa mostra al MACI dimostrano l’importanza vitale delle istituzioni culturali nel preservare e promuovere l’arte contemporanea ed eventi come l’esposizione del Maestro Lentini riaffermano con forza il valore irrinunciabile dell’arte per lo sviluppo di una società consapevole e sensibile” dichiara l’Assessore alla cultura Marcella Roggero.

La mostra è visitabile nelle giornate di apertura del museo fino al 26 ottobre

Giovedì e Venerdì dalle 10 alle 13

Sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Domenica dalle 14 alle 18

Per ulteriori informazioni :https://maci.imperiamusei.it/

MACI Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151 18100 IM