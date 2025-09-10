Come tradizione, nella mattinata di oggi mercoledì 10 settembre, in occasione del primo giorno di scuola, il Sindaco Federico Chiodi, l’Assessore Anna Sgheiz e il Consigliere Nicolò Castellini Presidente della Commissione Istruzione del Comune, si sono recati in visita alle scuole cittadine: istituto comprensivo Tortona A (presso la media “Valenziano”), Tortona B (nel plesso della primaria in via Bidone), istituto superiore “Marconi” e liceo “Peano”.

“L’impegno del Comune nel supportare il mondo della scuola rimane una priorità – ha dichiarato l’Assessore Sgheiz – il 2026 in particolare sarà un anno molto importante con l’apertura del nuovo plesso in viale Kennedy, un momento atteso da molti anni che rinnoverà la geografia scolastica cittadina. Nel frattempo siamo impegnati, come sempre, a garantire tutti i servizi che ruotano intorno alla scuola: già da mercoledì 10 saranno attivi il trasporto scolastico e il pre-scuola, mentre nei giorni successivi, gradualmente, saranno avviati anche il servizio mensa e la Casa dei Bambini, sempre nella sede dello Chalet Castello, secondo il calendario indicato dagli istituti comprensivi. A proposito della Casa dei Bambini ci teniamo a ricordare che proseguirà per tutto l’anno scolastico anche presso la scuola di Rivalta Scrivia, continuando a offrire un servizio, inaugurato la scorsa primavera, che da molto tempo le famiglie richiedevano a gran voce. La scuola non è solo un luogo di apprendimento, è uno spazio dove si cresce, si sbaglia, si migliora. È lì che si costruisce il futuro, giorno dopo giorno, con impegno, curiosità e passione. A voi che vi apprestate a vivere un altro anno di studio, auguro di trovare entusiasmo anche nelle sfide, di coltivare relazioni sincere e di non smettere mai di credere nelle vostre capacità”.

“Come Amministrazione Comunale – aggiunge il Consigliere Castellini – siamo impegnati a sostenere il mondo scolastico con progetti, servizi e attenzione costante. Perché investire nella scuola significa investire in Tortona, nella sua comunità, nel suo domani. Auguro un anno ricco di scoperte, di crescita e di soddisfazioni. Buon inizio a tutti: studenti, insegnanti, famiglie”.

“Il primo giorno di scuola porta sempre con sé grandi emozioni – conclude il Sindaco Chiodi – a tutti gli studenti che mercoledì inizieranno le lezioni auguro un anno scolastico proficuo, stimolante e arricchente, da affrontare certamente con impegno e dedizione ma anche con gioa ed entusiasmo. Buon anno scolastico anche a tutto il personale della scuola: dai dirigenti a tutti i colleghi insegnanti che, insieme ai loro ragazzi, sono la vera forza del nostro sistema scolastico”.