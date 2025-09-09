In occasione dell’avvio del nuovo ciclo scolastico, il Sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Stefano Moro, desiderano porgere un saluto e un augurio di buon lavoro a tutti gli studenti, alle loro famiglie e all’intero personale che opera nel sistema educativo della città.

«L’istruzione rappresenta un pilastro fondamentale e un diritto inalienabile per ogni cittadino. Per le nuove generazioni, in particolare, un percorso formativo di qualità è cruciale non solo per l’acquisizione di conoscenze e competenze essenziali, ma anche per formare individui responsabili, consapevoli e attivamente partecipi nella società.

Rivolgiamo, quindi, un caloroso saluto a tutti gli allievi, con un pensiero speciale a coloro che si apprestano a vivere per la prima volta l’esperienza scolastica negli istituti cittadini. Un sincero ringraziamento va agli insegnanti, figure centrali e insostituibili nell’educazione dei nostri giovani, al personale non docente che con la propria professionalità garantisce il buon funzionamento delle strutture, e alle famiglie, il cui supporto e coinvolgimento sono indispensabili nel percorso di crescita dei ragazzi».