Il Servizio Verde Pubblico del Comune di Alessandria, in accordo con le imprese che si sono aggiudicate il servizio di manutenzione delle aree verdi comunali per l’anno 2025, comunica il calendario dei prossimi interventi di sfalcio e manutenzione delle aree verdi cittadine.

Gli interventi di manutenzione saranno quelli del taglio dell’erba, della potatura di siepi e arbusti, il taglio dei polloni alla base degli alberi, la pulizia dei roseti e quanto si individuerà come azione opportuna per mantenere il decoro urbano.

In caso di pioggia gli interventi programmati subiranno dei cambiamenti e il taglio dell’erba dei prati sarà rinviato alla prima data utile.

piazza Giosuè Carducci corso Monferrato spalto Rovereto via dei Guasco piazza Massimo d’Azeglio piazza Vittorio Veneto via Achille Sclavo via Milazzo piazza Decorati al Valor Militare via del Prato via Carlo Caraglio piazza Madre Teresa di Calcutta via Casale corso Monferrato piazza Gobetti spalto Borgoglio via De Gasperi corso IV Novembre Scuola elementare “Caretta” – Spinetta Marengo vicolo Mons. Quinto Gho – Spinetta Marengo Asilo nido Cascina Carnevala – Spinetta Marengo Scuola comunale infanzia Spinetta Marengo via Piacenza – San Giuliano Vecchio Scuola Infanzia – San Giuliano Vecchio Parco giochi recintato – San Giuliano Vecchio Scuola infanzia vignetta – Cascinagrossa Piazza Giuseppe Belleno – Cascinagrossa Scuola infanzia – Mandrogne Scuola infanzia – Castelceriolo via Provinciale AL-Sale – Castelceriolo viale Cimitero – Castelceriolo via Ollearo – Castelceriolo via G. Poggio – Lobbi piazza Franzini – Lobbi Giardino Piazza Caduti – San Giuliano Nuovo via Paolo Rossi – San Giuliano Nuovo via Monte verde Scuola Santorre di Santa Rosa via Di Vittorio viale Milite Ignoto viale Michel rotonda via Forlanini