Sabato 13 settembre, il Parco del Castello ospiterà una nuova edizione di Sport in Azione, la festa delle associazioni sportive locali promossa dal consigliere comunale Andrea Mantovani.

“L’evento prenderà il via alle ore 14 – spiega Mantovani – e si svolgerà interamente sul prato antistante la Torre del Castello. Le associazioni sportive saranno presenti con gazebo informativi e dimostrazioni pratiche aperte al pubblico. Alle ore 15, è previsto un grande allenamento comunitario in stile primitive training, che coinvolgerà atleti e cittadini in un’unica, energica sessione collettiva.”

L’iniziativa mira a valorizzare il Parco del Castello come spazio di aggregazione e benessere, promuovendo i valori positivi dello sport e offrendo visibilità anche alle discipline meno conosciute, in vista dell’avvio della nuova stagione sportiva.