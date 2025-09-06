C’è tempo fino a mercoledì 10 settembre per partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di coordinatore attività tecniche – Area dei funzionari ed E.Q (quindi per laureati in ingegneria e architettura).
Maggiori informazioni su InPA Portale del Reclutamento https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=60671b970d41443aa671925a607321e5 o su Amministrazione trasparente – Bandi di concorso https://servizionline.comune.tortona.al.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=28&CSRF