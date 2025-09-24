Nella giornata di sabato 13 settembre alcuni studenti di quarta informatica e di quarta chimica dell’I.I.S. “Guglielmo Marconi” di Tortona hanno partecipato all’incontro, organizzato nella Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dalla SIPBC, Società Italiana Protezione Beni Culturali, dal titolo “Conoscere per conservare. La necessità della storia ricordando Francis Haskell.”

Dopo i saluti ufficiali del Presidente SIPBC, Architetto Mirco Ulandi, e del sindaco, ci sono stati diversi interventi di importanti professori universitari, tra cui quello dello studioso Vincenzo Ferrone dell’Università di Torino che, allievo del grande storico Franco Venturi, si occupa dell’Europa del periodo Antico Regime e dell’Illuminismo. I ricercatori hanno preso in esame diversi argomenti, principalmente i diritti dell’uomo e dei cittadini, le conquiste politiche filosofiche dell’ Illuminismo e l’importanza della conservazione di diversi luoghi, monumenti e opere d’arte.

In particolare il professor Fabrizio Nucera ha tenuto una relazione con la quale ha descritto la Fondazione Internazionale Croce Reale e il suo sviluppo negli ultimi anni.

Questa è stata un’esperienza molto importante per noi e per la nostra formazione. Ci ha consentito di approfondire la conoscenza della storia, soprattutto del Settecento, del periodo illuminista, dei diritti e dei doveri dell’uomo.

Luca Canegallo, classe 4AE