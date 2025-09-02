Il vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, in rappresentanza del presidente Cirio, ha preso parte oggi al tavolo sull’ex Ilva convocato in Prefettura a Genova e che ha visto la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Un’occasione in cui è stato possibile rinnovare le istanze emerse dal tavolo regionale dello scorso 4 agosto.

«Il Piemonte ha ribadito la disponibilità ad assumere un ruolo di protagonista nel rilancio industriale e del settore siderurgico italiano» ha dichiarato Chiorino. «Siamo a fianco dei lavoratori degli stabilimenti di Novi Ligure, Racconigi e Gattinara, determinati, insieme Governo, a lavorare per la realizzazione di un polo dell’acciaio sostenibile, che valorizzi i nostri stabilimenti e il know-how unico dei nostri lavoratori».

La vicepresidente ha voluto riaffermare l’impegno già esplicitato lo scorso 4 agosto a Novi Ligure, nel tavolo regionale, per mantenere i livelli produttivi e occupazionali nei siti piemontesi e ha ribadito la strategicità di questi stabilimenti per tutto il Piemonte e la Nazione, nella consapevolezza che gli stabilimenti genovesi e piemontesi possano trasformarsi in un motore di sviluppo per tutto il Nord-Ovest.

«Il Piemonte c’è ed è determinato nell’accompagnare e supportare il Governo, di cui apprezziamo l’impegno e gli sforzi profusi nel rilancio dell’ex Ilva. L’obiettivo è garantire futuro ai lavoratori e al territorio» ha concluso Chiorino.