Il Gruppo Fai Sette Castelli dal Tobbio all’Orba, facente parte della Delegazione FAI di Novi Ligure, in collaborazione con L’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese sta organizzando per domenica 28 settembre p.v. una giornata alla scoperta della Pineta di Mornese. L’area del Comune alessandrino è parte della fascia di territorio che costituisce la Zona Speciale di Conservazione della Rete Natura 2000 a ridosso del Parco delle Capanne di Marcarolo. Un’area importante non solo per la forte biodiversità floro-faunistica, ma anche di notevole rilevanza storica.

La Pineta di Mornese, vittima nel 2010 di un grosso incendio, ci offre un esempio di resilienza, vitalità e complessità. Nell’ambito, quindi, della campagna a sostegno e tutela della biodiversità del FAI, si è voluto puntare un riflettore su luoghi che, seppur abitualmente frequentati, costituiscono un habitat di specie vegetali e animali ricco e vitale.

La possibilità, inoltre, di poter osservare da questo balcone naturale i borghi medievali ascoltandone la storia e di visitare quello di Casaleggio Boiro, costituiscono elementi aggiuntivi al concetto di biodiversità intesa anche quale espressione della cultura e della storia dei luoghi.

La stagione estiva appena trascorsa ha visto una serie di manifestazioni culturali volte a sottolineare le rilevanze naturali e storiche del nostro territorio, questa iniziativa si pone nella loro scia con l’ottica di sviluppare la consapevolezza della preziosità dei nostri luoghi e quindi favorire lo sviluppo di un’offerta turistica di alta qualità che abbia un approccio culturale ed ecosostenibile.

Vi invitiamo, quindi, non solo a partecipare ma a farvi promotori di questa iniziativa. Tutte le informazioni organizzative sono reperibili al seguente link:

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/la-pineta-di-mornese-passeggiata-storico-naturalistica-37160