L’Amministrazione Comunale di Tortona aderisce anche quest’anno alle Giornate Europee del Patrimonio, l’iniziativa culturale promossa dal Consiglio d’Europa e sostenuta dal Ministero della Cultura, con un programma speciale che valorizza i luoghi simbolo del patrimonio artistico cittadino.

La giornata di domenica 28 settembre sarà occasione per scoprire e riscoprire tesori, collezioni e storie legate al territorio tortonese attraverso visite guidate, esperienze immersive, danza e musica.

Il programma si articolerà tra il MA-DE Museo Archeologico Dertona e la Pinacoteca Civica di Palazzo Guidobono:

• Chiedilo all’archeologo! Visite guidate con la conservatrice del Museo Archeologico di Tortona – partenze alle ore 16.00, 17.00 e 18.00.

• Visite guidate alle Civiche Raccolte d’Arte dedicate al pittore tortonese Cesare Saccaggi, dalle ore 15.30 alle ore 19.00.

• Esperienza immersiva di danza a cura di DanzArte – dalle ore 15.30 alle 16.00 in Pinacoteca.

• Cerimonia di donazione dell’opera “Il sonno” (1813) di Felice Giani – ore 18.00.

• Intervento musicale a cura di FreeSound – ore 18.30.

L’evento, reso possibile grazie al sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, rappresenta un momento importante di valorizzazione e condivisione del patrimonio culturale, artistico e archeologico della città.

Informazioni e prenotazioni:

Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” – biblioteca@comune.tortona.al.it – tel. 0131 864444

Ufficio IAT Tortona – iat@comune.tortona.al.it – tel. 0131 864441