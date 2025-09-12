Domenica 14 settembre alle ore 10.15, in occasione del raduno “SuperCars Event”, sarà inaugurata presso il Centro Comunale di Cultura la mostra fotografica “Red Passion”, a cura di Gianfranco e Marco Avallone.

“Una mostra dedicata a tutti gli appassionati di motori, a tutti i tifosi della Ferrari e dei suoi eccezionali piloti che con le loro prodezze hanno fatto la storia della Formula1 mondiale. Il Centro Comunale di Cultura accoglie gli scatti esclusivi ed eccezionali che Gianfranco Avallone ha realizzato in anni di lavoro come fotografo e grande appassionato di questo sport. La mostra sarà un’occasione unica per rivivere momenti sportivi indimenticabili” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

L’esposizione antologica raccoglierà numerosi scatti selezionati da Gianfranco e Marco Avallone con immagini del team della Scuderia Ferrari durante i Gran Premi di Monaco, Imola e Monza dal 2000 a oggi.

Michael Schumacher, Gerhard Berger, Jean Alesi, Alain Prost, Kimi Räikkönen, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Lewis Hamilton sono i protagonisti della mostra. Scopo delle immagini è quello di mostrare l’uomo che si cela dietro il campione, catturando umanità, fragilità e coraggio.

La mostra sarà visitabile presso il Centro Comunale di Cultura fino al prossimo 20 settembre.

Orari di apertura:

eccezionalmente domenica 14 settembre: 9.00-12.00

lunedì, martedì e giovedì: 9.00-12.30 / 15.00-18.00

mercoledì: 9.00-14.00

venerdì e sabato: 9.00-12.00

Per informazioni: biblioteca@comune.valenza.al.it / 0131 949286