Arte in Movimento è una serata multidisciplinare che unisce musica e danza in un viaggio sensoriale fatto di ritmi, silenzi e suggestioni. Protagonisti musicali sono due straordinari artisti irlandesi: il violoncellista Adrian Mantu, fondatore del ConTempo Quartet e interprete che ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, collaborando con istituzioni internazionali e suonando per personalità come Nelson Mandela e Papa Giovanni Paolo II; e il fisarmonicista Dermot Dunne, talento emerso giovanissimo vincendo il concorso RTE “Musician of the Future” e oggi riconosciuto per la sua versatilità, che spazia dalla musica tradizionale alle sperimentazioni contemporanee.

La loro musica, capace di alternare momenti di virtuosismo a pause di intima riflessione, intreccia sonorità che vanno da Paganini a Piazzolla, dalle arie popolari irlandesi alle atmosfere sospese di Arvo Pärt, passando per Bach, Dimitrescu, De Falla e Perosi, fino a suggestioni contemporanee come quelle della compositrice Amanda Feery. Un repertorio ampio e cangiante che invita il pubblico a lasciarsi trasportare in un percorso di emozioni.

A rendere ancora più ricco il tessuto dell’evento saranno i momenti di danza, curati con il contributo delle scuole tortonesi Danzarte e MovEvolution e della coreografa alessandrina Michela Tartaglia con la sua allieva, Evelyn La Felice, che daranno corpo e movimento alle vibrazioni della musica, trasformando ogni brano in un’esperienza tanto visiva quanto sonora.

Echo – Arte in Movimento non è soltanto un concerto, né solo una performance di danza, ma un incontro di linguaggi, un dialogo tra culture e sensibilità artistiche diverse che si rispecchiano l’una nell’altra. Un invito ad ascoltare, a guardare, a vibrare insieme.

La serata si svolgerà domenica 7 settembre dalle ore 18.30, in piazza Malaspina a Tortona.