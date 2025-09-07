Lunedì 8 settembre alle ore 11.30, presso la sala del Consiglio Comunale di Tortona (Municipio – c.so Alessandria 62) si terrà un incontro sull’adesione del Comune di Tortona alla piattaforma Giraskuola.it che consente di mettere in contatto chi vuole vendere, acquistare, scambiare, prestare o regalare libri di testo usati e in generale il materiale scolastico. Oltre all’Amministrazione comunale sarà presente la Fondazione “Uccio Camagna” che ha sostenuto il progetto, e i responsabili di Giraskuola per illustrare le funzionalità del servizio.

