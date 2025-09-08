Pronta risposta dei Carabinieri della Compagnia di Tortona al Comando del maggiore Gianluca Bellotti, alle istanze dei cittadini che avevano lamentato una recrudescenza di degrado dopo i servizi che, nel tempo, avevano soffocato focolai di spaccio e condotte pericolose che mettevano a rischio l’incolumità degli utenti della strada nella frazione Bettole di Tortona. Il tema è stato anche oggetto di trattazione nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Alessandria e da qui è arrivato l’impulso a potenziare nuovamente i servizi per ristabilire la situazione di legalità asseritamente compressa. I controlli serrati dei Carabinieri hanno permesso di identificare persone, controllare veicoli, contestare violazioni al Codice della Strada, segnalare assuntori di sostanze stupefacenti e denunciare pusher che avevano pensato di potere avviare la propria illecita attività nel piccolo centro.

La presenza assidua e numerosa delle pattuglie dei Carabinieri non è passata inosservata e molti cittadini hanno rivolto agli operatori il proprio ringraziamento e un plauso per non avere esitato nel prestare un immediato intervento contro il degrado urbano, sempre all’ordine del giorno delle massime istituzioni locali e di tutte le forze di polizia in tema di ordine e sicurezza pubblica.

I servizi, organizzati dai Carabinieri della locale Compagnia, saranno ulteriormente intensificati nei prossimi giorni, così da garantire la maggiore percezione di sicurezza possibile, di pari passo a quella effettiva e reale.