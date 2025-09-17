Tre automobili praticamente abbandonate con targhe straniere una delle quali in zona disco orario e dopo mesi di abbandono il Comune di Tortona dice “Basta” e interviene liberando il suolo pubblico, anche se adeso dovrà sostente le spese di demolizione, ma non poteva fare altrimenti.

Di seguito i tre casi rilevati dai verbali della Polizia Municipale.

LA PASSAT DALLA SPAGNA

L’anno 2025 addì 10 del mese di SETTEMBRE alle ore 08,20 a Tortona (AL) in Via Balustra

opposto 11, il sottoscritto Ass.te P.L. Tammone R. dà atto, a seguito di ripetuti accertamenti

eseguiti nel tempo, di aver rinvenuto un veicolo in evidente stato di abbandono, poichè si

trovava in condizioni tali da manifestare la chiara volontà da parte del proprietario di disfarsi

della cosa e di disinteressarsi della stessa, in sosta continuativa nella medesima posizione

da diversi mesi e precisamente da almeno il mese di Ottobre 2024, aperto, trafugato

all’interno dell’abitacolo ad opera di ignoti, con presenza di rifiuti vari, erbacce e sporcizia

sotto il veicolo, che risulta nello stato sotto descritto;

Tipo: AUTOVETTURA Marca: VOLKSWAGEN Modello: PASSAT

Targa: CU 1765 K

(SPAGNA)

Colore: GRIGIO Telaio:VWZZZ3BZYP118447

Al momento del ritrovamento il veicolo presentava il seguente stato d’uso:

Veicolo aperto, abrasioni e rigature su tutta la carrozzeria, in particolar modo nel

parafango anteriore destro, rottura paraurti anteriore, sverniciatura cofano motore,

smontaggio parti in plastica del cruscotto, presenza di muffa ed alghe sui sedili

anteriori e posteriori, presenza di sistema di ritenuta bambini nel sedile posteriore,

nessun documento del veicolo presente a bordo.

LA GOLF DALLA ROMANIA

L’anno 2025 addi 10 del mese di SETTEMBRE alle ore 07,45 a Tortona (AL) in Piazza

Galluzzi, lato edificio “Casa di Accoglienza” il sottoscritto Ass.te P.L. Tammone R. dà atto, a

seguito di ripetuti accertamenti eseguiti nel tempo, di aver rinvenuto un veicolo in evidente

stato di abbandono, poichè si trovava in condizioni tali da manifestare la chiara volontà da

parte del proprietario di disfarsi della cosa e di disinteressarsi della stessa, in sosta

continuativa nella medesima posizione da diversi mesi e comunque da molto oltre 60 gg. in

una zona regolamentata da disco orario 60 minuti, aperto, trafugato all’interno dell’abitacolo

ad opera di ignoti, con presenza di rifiuti vari, erbacce e sporcizia sotto il veicolo, che risulta

nello stato sotto descritto:

Tipo: AUTOVETTURA Marca: VOLKSWAGEN Modello: GOLF S.W.

Targa: SM 11 EBB Colore: GRIGIO Telaio: WVWZZZ1KZ9M319268

(ROMANIA)

Al momento del ritrovamento il veicolo presentava il seguente stato d’uso:

Veicolo aperto, abrasioni e rigature su tutta la carrozzeria, in particolar modo nel

paraurti posteriore angolare destro, fiancata sinistra, Rottura specchietto

retrovisore esterno sinistro, punti di ruggine fascione sotto-porta anteriore,

posteriore lato destro/sinistro e cofano motore, smontaggio parti in plastica del

cruscotto, nessun documento del veicolo presente a bordo.

L’AUDI DALLA SPAGNA

L’anno 2025 addi 10 del mese di SETTEMBRE alle ore 08,50 a Tortona (AL) in Via Dei

Fragolai opposto “Green Eat”, il sottoscritto Ass.te P.L. Tammone R. dà atto, a seguito di

ripetuti accertamenti eseguiti nel tempo, di aver rinvenuto un veicolo in evidente stato di

abbandono, poichè si trovava in condizioni tali da manifestare la chiara volontà da parte del

proprietario di disfarsi della cosa e di disinteressarsi della stessa, in sosta continuativa nella

medesima posizione da diversi mesi, aperto, trafugato all’interno dell’abitacolo ad opera di

ignoti, con presenza di rifiuti vari, erbacce e sporcizia sotto il veicolo, che risulta nello stato

sotto descritto;

Tipo: AUTOVETTURA Marca: AUDI Modello: A3

Targa: 1798 BVD

(SPAGNA)

Colore: GRIGIO SCURO Telaio: WAUZZZ8L62A067759

Al momento del ritrovamento il veicolo presentava il seguente stato d’uso:

Veicolo aperto, abrasioni e rigature su tutta la carrozzeria, in particolar modo nel

parafango anteriore angolare sinistro, paraurti anteriore angolare destro con

parziale distacco dello stesso, ammaccatura paraurti posteriore e cofano motore,

punti di ruggine cofano motore, ruota anteriore sinistra bucata, perdita olio

motore, smontaggio parti in plastica del cruscotto, nessun documento del veicolo

presente a bordo