Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 20 settembre, ad Arquata Scrivia c’è stato un intervento del 118 da parte di 2 mezzi di soccorso di base e del mezzo di soccorso avanzato di Novi Ligure per un’intossicazione da monossido di carbonio in un’abitazione.

Tutte le persone colpite sono stabili, ma è in corso l’ospedalizzazione per gli accertamenti necessari.

Si tratta di 5 bambini tra gli 8 mesi e i 7 anni, trasportati all’infantile di Alessandria, e 3 adulti tra i 40 e i 70 anni, 2 trasportati a Novi e 1 ad Alessandria.

ASul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Secondo quanto emerso l’intossicazione sarebbe stata causata da una caldaia verosimilmente non montata a regola d’arte. Nessuno degli intossicati sarebbe grave, ma gli esiti si conosceranno solamene a seguito degli accertamenti sanitari al Pronto Soccorso. Ambulanze sul posto.

I vigili del fuoco hanno provveduto alle misurazioni e la messa in sicurezza delle abitazioni.