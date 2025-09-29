Ha perso la vita il ciclista vittima di un investimento avvenuto ieri sera, domenica 29 settembre. La vittima è un operaio di 49 anni di origine nigeriana. Secondo la prima sommaria ricostruzione l’uomo lavorava in un’ azienda della zona e stava percorrendo la statale in bicicletta per tornare a casa quando è stato investito da un’auto diretta verso Tortona e guidata da un uomo di 70 anni.

Inutili i soccorsi dei *Carabinieri* e del personale della Croce Rossa e 118 intervenuti sul posto.

Sono in corso gli accertamenti per definirne la dinamica e le eventuali responsabilità, al momento ancora al vaglio degli inquirenti.