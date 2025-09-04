Si rinnova per il 2025 il sussidio in aiuto delle famiglie in difficoltà promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il Ministero delle Finanze.

Non dovrà essere presentata alcuna domanda, poiché i beneficiari sono già stati individuati dall’INPS in base a una certificazione ISEE non superiore a 15000 euro e al fatto di essere iscritti all’Anagrafe della popolazione residente, con priorità per i nuclei familiari formati da non meno di tre componenti.

Sono esclusi dall’erogazione del contributo tutti coloro che già percepiscono:

– Reddito di Cittadinanza;

– Assegno di inclusione;

– Carta acquisti;

– Qualsiasi altra misura di inclusione sociale, sostegno alla povertà o integrazione salariale.

Agli aventi diritto verrà concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad euro 500,00. Per il Comune di Casale Monferrato sono stati individuati 316 beneficiari.

Il contributo verrà erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay, e saranno consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio.

Le carte, disponibili indicativamente nel corso del mese di ottobre 2025, saranno nominative e dovranno essere ritirate dai beneficiari dei contributi presso gli uffici postali abilitati al servizio e non sono fruibili, con decadenza del beneficio, se non verrà effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025.

Il contributo sarà destinato all’acquisto dei beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e potrà essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che saranno convenzionati, di carburanti nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale; i beni alimentari di prima necessità acquistabili saranno:

• carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

• pescato fresco

• latte e suoi derivati

• uova

• tonno e carne in scatola

• oli d’oliva e di semi

• prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

• paste alimentari

• pizza e prodotti da forno surgelati

• riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

• farine di cereali

• ortaggi freschi, lavorati

• pomodori pelati e conserve di pomodori

• legumi

• semi e frutti oleosi

• frutta di qualunque tipologia

• alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

• lieviti naturali

• miele naturale

• zuccheri

• cacao in polvere

• cioccolato

• acque minerali

• aceto di vino

• caffè, tè, camomilla

• prodotti DOP e IGP

I beneficiari riceveranno comunicazioni via posta raccomandata sulle modalità di ritiro della carta e sulle altre informazioni utili