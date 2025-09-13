SABATO 13 SETTEMBRE

Tortona: in piazza Duomo Hip hop Strret food

Tortona: alle ore 17, nella sala polifunzionale del comune di Tortona per la Festa della Musica del Minifal. La direzione come sempre è del Maestro Giorgio Ubaldi con gli accompagnamenti musicali di Beppe Amato alla chitarra, Silvano Arecco alle percussioni, Francesco Degli Antoni alla tastiera.

Tortona: fino al 28 settembre a Palazzo Guidobono dalle 16 alle 19 mostra del pittore tortonese Cesare Saccaggi (1868-1934), provenienti dalle civiche collezioni artistiche. Questa esposizione mira a restituire al grande pubblico, agli esperti e agli studiosi, un’importante testimonianza dell’arte europea tra verismo pittorico e simbolismo internazionale. L’iniziativa si collega alla recente acquisizione da parte dei Musei Reali di Torino della tela A Babilonia (Semiramide), realizzata nel 1905, opera che ha riscosso un notevole interesse e una significativa affluenza di visitatori.

Tortona: fino al Fino al 30 novembreè visitabile presso il Museo Diocesano di Tortona la mostra “Pellegrini di Speranza. Bovo, Contardo, Rocco“. Tre santi, tre cammini, un unico racconto radicato profondamente nella storia e nella devozione del territorio tortonese.

L’esposizione offre uno sguardo inedito sulla loro rappresentazione artistica attraverso i secoli, evidenziandone le peculiarità iconografiche e il valore spirituale ancora vivo oggi.

Un affascinante percorso tra arte e spiritualità che celebra tre figure emblematiche della fede popolare.Visite su prenotazione per scuole e gruppi. Per info: 0131 816609, beniculturali@diocesitortona.it, muditortona.net

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Casasco: alle ore 21 presso l’Osservatorio il pittore Angelo Monachello esplorerà l’intersezione tra arte e astronomia, analizzando come i fenomeni celesti abbiano influenzato l’espressione artistica nel corso dei secoli. Monachello condividerà la sua esperienza personale e discuterà l’importanza dell’osservazione del cielo nella pratica artistica. Durante l’evento, verranno presentate opere d’arte storiche e contemporanee che traggono ispirazione dall’universo, offrendo una prospettiva unica su come l’arte possa interpretare e rappresentare l’infinito. La partecipazione è gratuita per i soci di Astronomia ed Ambiente APS. Per richiedere l’iscrizione all’Associazione bisogna compilare questo modulo

Viguzzolo: alle 17 alla pieve concerto con Musiche di Ibert, Ravel, Takemitsu e Debussy – Flauto, Viola e Arpa

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Tortona: in piazza Duomo Hip hop Strret food

Tortona: dalle ore 18.30, in piazza Malaspina Arte in Movimento, serata multidisciplinare che unisce musica e danza in un viaggio sensoriale fatto di ritmi, silenzi e suggestioni. Protagonisti musicali sono due straordinari artisti irlandesi: il violoncellista Adrian Mantu, fondatore del ConTempo Quartet e interprete che ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, collaborando con istituzioni internazionali e suonando per personalità come Nelson Mandela e Papa Giovanni Paolo II; e il fisarmonicista Dermot Dunne, talento emerso giovanissimo vincendo il concorso RTE “Musician of the Future” e oggi riconosciuto per la sua versatilità, che spazia dalla musica tradizionale alle sperimentazioni contemporanee.

Tortona: dalle 21, in piazza Malaspina spettacolo con Fabio De Vivo, celebre voce di R101. Ospiti della serata: Gazebo cantante, musicista, arrangiatore e produttore discografico italiano molto celebre negli anni ’80 grazie a successi come “I like Chopin” che in carriera ha venduto oltre 12 milioni di dischi; Vivian B. dei Da Blitz gruppo musicale fondato negli anni ’90 che ha regalato alcune delle più caratteristiche “hit” italiane da discoteca di quel decennio. Il dj set sarà a cura di Claudio Patetta.

Tortona: fino al 28 settembre a Palazzo Guidobono dalle 16 alle 19 mostra del pittore tortonese Cesare Saccaggi (1868-1934), provenienti dalle civiche collezioni artistiche. Questa esposizione mira a restituire al grande pubblico, agli esperti e agli studiosi, un’importante testimonianza dell’arte europea tra verismo pittorico e simbolismo internazionale. L’iniziativa si collega alla recente acquisizione da parte dei Musei Reali di Torino della tela A Babilonia (Semiramide), realizzata nel 1905, opera che ha riscosso un notevole interesse e una significativa affluenza di visitatori.

Tortona: fino al Fino al 30 novembreè visitabile presso il Museo Diocesano di Tortona la mostra “Pellegrini di Speranza. Bovo, Contardo, Rocco“. Tre santi, tre cammini, un unico racconto radicato profondamente nella storia e nella devozione del territorio tortonese.

L’esposizione offre uno sguardo inedito sulla loro rappresentazione artistica attraverso i secoli, evidenziandone le peculiarità iconografiche e il valore spirituale ancora vivo oggi.

Un affascinante percorso tra arte e spiritualità che celebra tre figure emblematiche della fede popolare.Visite su prenotazione per scuole e gruppi. Per info: 0131 816609, beniculturali@diocesitortona.it, muditortona.net

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.