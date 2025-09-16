Il Buono Vesta è un nuovo voucher introdotto nel 2025 dalla Regione Piemonte per sostenere le famiglie con figli di età compresa tra 0 e 6 anni, nati dal 1° gennaio 2019.

Il Click Day per presentare la domanda

Alle ore 00.01 del 20 settembre 2025, sarà istituito un Click Day in cui accedere alla pagina https://www.vestapiemonte.it dove potrai compilare la domanda.

Le domande saranno accolte in ordine di arrivo.

N.B.: dal momento che si prevede un elevato afflusso di domande, è prevedibile l’apertura di uno sportello di breve durata, in quanto ad avvenuto esaurimento delle risorse, non sarà più possibile accedere alla piattaforma e presentare domanda.

Per questo, è consigliabile accedere con rapidità alla piattaforma alla data e all’ora fissata per l’apertura dello sportello.

Per accedere al portale è necessario essere muniti di SPID, CIE o CNS e prima del Click Day accertati di avere l’attestazione ISEE, tieni e a portata di mano il codice fiscale dei figli per cui presenterai le tue domande.

Attenzione: prima di compilare la domanda si consiglia di consultare il manuale.

Per maggiori informazioni, consulta la pagina https://www.vestapiemonte.it